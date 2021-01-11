В Виннице прогремел взрыв в детском саду: подробности

Главная » Последние новости » Происшествия » В Виннице прогремел взрыв в детском саду: подробности В Виннице прогремел взрыв в детском саду: подробности

Закрыть Отправить

В Виннице прогремел взрыв в одном из детских садов, в результате чего дети получили ожоги.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе ГУНП Винницкой области, информирует enovosty.com/news.

По предварительной информации, которой поделились местные СМИ, дети нашли самодельное пиротехническое средство. Ирина Добровольская, заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Винницкой области рассказала о том, что около 12:00 одна из воспитательниц сообщила, что на территории сада на улице у детей что-то взорвалось (неизвестное вещество).

«Предварительно это что-то пиротехническое, самодельное. Дети не пострадали. Там незначительные повреждения у одного мальчика: незначительные ожоги и одежда обгорел немного. На месте там сейчас еще работает следственно-оперативная группа, криминалисты — обстоятельства устанавливаются, — рассказала Ирина Добровольская.

Предмет изъяли и будут направлять на экспертизу. «Также устанавливается лицо, которое могло оставить или бросить на территорию детсада этот предмет», — добавили ТСН.ua в полиции.

Читайте: В США прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

После установления всех обстоятельств будет определена правовая квалификация события.

Напомним, сегодня, 11 января, в Виннице произошел взрыв на территории детского сада №7 «Подоляночка» в микрорайоне «Подолье». По обновленной информации, пострадал один ребенок.