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В США мужчина чудом выжил после падения в гейзер

Главная » Последние новости » Происшествия » В США мужчина чудом выжил после падения в гейзер
 
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Американец свалился в гейзер на территории парка Йеллоустон. Несмотря на сильные ожоги тела, он остался жив.

В США 48-летний Эдмонд Симерс во время прогулки по Национальному заповеднику Йеллоустон упал в кипящий природный источник. Данный инцидент произошел вчера, 30 сентября, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что для прогулки мужчина выбрал вечернее время. Гулять по парку он отправился без фонарика. Ко всему прочему, американец еще и сошел с туристической тропинки.

Во время вечерней прогулки он рухнул в кипящий источник возле гейзера Олд Фейтфул. Эдмонд Симерс получил сильные ожоги, но смог самостоятельно выбраться из гейзера и дойти до гостиницы. Уже в холе администрация вызвала ему скорую помощь. Сначала пострадавшего доставили аэропорт. И уже оттуда на самолете он полетел в ожоговый центр. На данный момент его состояние критическое.

В Национальном парке уже прокомментировали происшествие. Специалисты заявили, что гидротермальные регионы отличаются очень тонкой и хрупкой почвой, под которой находится обжигающая вода. Именно из-за этого туристам строго запрещается сходить с троп. Что касается гейзера Олд Фейтфул, то он извергается почти каждый час.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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