В Херсоне горела многоэтажка: есть погибшие

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В Херсоне в пятиэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли двое людей.

В городе Херсон 31 августа в 23:00 вспыхнула квартира, расположенная на последнем этаже многоэтажки. Произошло это на проспекте Строителей, 11, сообщают сотрудники пресс-службы областной ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

На место инцидента оперативно прибыли спасатели. Тушением занимались 3 пожарные машины. Во время ликвидации огня спасатели определили, что источником возгорания является двухкомнатная квартира на пятом этаже. Огонь разгорелся так сильно, что была угроза его распространения на другие помещения.

Из-за сложившейся ситуации на подмогу прибыли еще две пожарные машины. Из подъезда эвакуировали 12 жильцов.

Во время тушения пылающей квартиры из нее вывели женщину. Она получила много ожогов и была госпитализирована в городскую больницу. Позже в одной из комнат спасатели нашли тела двух людей: сына пострадавшей женщины (1993 года рождения), а также ее сожителя.

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Полностью потушить пожар пожарным удалось ночью – в 01:45. На данный момент причины возгорания определяют эксперты.