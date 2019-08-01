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В гаражном кооперативе Харькова нашли 12 килограммов ртути, — ГСЧС

Главная » Последние новости » Происшествия » В гаражном кооперативе Харькова нашли 12 килограммов ртути, - ГСЧС
 
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На территории гаражного кооператива в городе Харьков сотрудники ГСЧС нашли крупную партию ртути. На данный момент вещество изъято для последующей утилизации.

Как сообщили в Харьковском областном отделении ГСЧС, 31 июля в одном из гаражных кооперативов города была найдена большая ртутная партия, информирует enovosty.com/news.

31 июля в 18:52 на спасательный пункт поступило заявление об обнаружении опасного металла на улице Владислава Зубенко. На место вызова оперативно прибыла химическая аварийно-спасательная группа.

Сотрудники ГСЧС нашли три банки с ртутью. Их общий вес – 12 килограммов. Эксперты забрали их. В дальнейшем будет проведена утилизация опасного вещества.

Работы ГСЧС в гаражном кооперативе Харькове завершились в 20:35. Пострадавших нет.

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Напомним, весной текущего года в Львове произошла подобная ситуация. Возле одной из центральных улиц города был найден один килограмм ртути. Однако в этом случае вещество было в разлитом состоянии. Спасатели собирали металл на площади 46 кв. м. Сбор происходил ячейками. После утилизации место разлива было обработано спецраствором.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 316

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