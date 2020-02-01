«Черная вдова» из РФ: Украинцы показали смертельную находку на Донбассе

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Российские оккупанты установили минные ловушки для коммунальщиков и местных жителей у дороги общего назначения на Донбассе.

Об этом сообщают в группе «ОТУ Північ» в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Украинские бойцы проводят разминирование территорий около населенных пунктов на востоке Украины. Во время работ они и обнаружили страшную находку вблизи Орехово, рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, где постоянно происходит движение гражданского транспорта.

«Во время детального осмотра территории найдено 240 противопехотных мин, образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60м2, то есть с плотностью по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке где проложены коммуникационные узлы», — написали в сети.

На военном сленге мина ПМН-2 называется «Черная вдова». Такая мина не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное.

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Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы никакого шанса человеку.

Военные саперы утверждают, что такие мины срабатывают при усилии нажима от 8 до 25 кг. И могут сработать даже для маленького ребенка. Обычно пострадавшему отрывает стопу, возможны повреждения другой ноги и ожоги тела.

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«Данный факт еще раз подтверждает нежелание российско-оккупационными войсками на мирное урегулирование конфликта и создание угрозы мирному населению.Сейчас в зоне ответственности оперативно-тактической группировки продолжается работа групп разминирования для обнаружения и удаления взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Справка: ПМН-2, противопехотная фугасная мина нажимного действия. Изготовлялась в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах. ПМН-2 запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины данного образца. Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и с вооружения их сняла.