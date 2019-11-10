В аэропорту Египта загорелось шасси украинского самолета: подробности происшествия

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В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейх произошло возгорание шасси самолета, принадлежавшего авиакомпании SkyUp. Лайнер прилетел из Запорожья.

В Египте вспыхнуло шасси самолета, выполнявшего рейс «Запорожье – Шарм-эль-Шейх» и принадлежащего украинской компании SkyUp. Об этом рассказали сотрудники министерства гражданской авиации Египта, информирует enovosty.com/news.

Как сообщили в ведомстве, у Boeing 737-800 после посадки вспыхнула одна из шин шасси. Это случилось из-за потери масла в гидравлической системе. Из-за данного происшествия все члены экипажа и пассажиры были эвакуированы.

Специальная служба аэропорта очень быстро отреагировала на неполадку и помогла избежать распространения огня на другую часть самолета. К счастью, никто не пострадал.

Авиакомпания SkyUp уже дала свой комментарий по поводу данного возгорания. Сотрудники пресс-службы сообщили, что приземление в египетском аэропорту проходило в штатном режиме. Во время заруливания на посадку экипаж заметил задымление. На борту рейса SQP 7153 пребывало 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

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На данный момент проведена инспекция пострадавшего лайнера. В SkyUp заявили, что самолет ожидает замена тормоза и основного колеса. После ремонта Boeing вновь введут в расписание.