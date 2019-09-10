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На Киевщине пенсионер застрелил своего товарища

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине пенсионер застрелил своего товарища
 
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72-летний житель Боярки с помощью охотничьего ружья застрелил своего друга.

В Боярке Киевской области произошло убийство. Об этом сообщают сотрудники Главуправления Нацполиции Киевщины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители сообщили, что на днях на «102» поступило сообщение от медиков. Врачи заявили, что обнаружили в одном из жилых домов Боярки мужское тело с признаками огнестрельного ранения.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что погибший был 42-летним жителем города. Следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции выяснила, что в ходе распития алкоголя между двумя приятелями возник спор. Нападавшим был 72-летний житель Боярки. Именно он выстрелил своему другу в ногу из ружья.

Добавим, что медиков на место происшествия вызвали соседи.

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В полиции сообщили, что стрелок задержан. Его охотничье ружье изъято для проведения экспертизы. Выясняется также, откуда у пенсионера оружие, если у него нет на него разрешения.

72-летнему мужчине уже объявили о подозрении в совершении преступления согласно части 1, статьи 115 УКУ (умышленное убийство). Согласно закону, пенсионер может сесть в тюрьму на 15 лет.


Автор: Катерина Лукьянчук
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