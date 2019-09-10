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B Харьковском апелляционном суде нашли боевой снаряд

Главная » Последние новости » Происшествия » B Харьковском апелляционном суде нашли боевой снаряд
 
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В апелляционном суде города Харьков сотрудники Службы судебной охраны нашли снаряд. Было принято решение о срочной эвакуации всех работников и посетителей.

Сегодня, 10 сентября, в подвале Харьковского апелляционного суда нашли боевой снаряд. Добавим, что это здание находится на площади Героев Небесной Сотни. Об этом передают сотрудники пресс-центра суда, информирует enovosty.com/news.

Предмет, напоминающий боеприпас, был найден сотрудниками Службы судебной охраны.

Из-за опасной находки было решено временно приостановить работу суда. Продлится это до тех пор, пока полицейские не проведут все необходимые действия.

Правоохранители приняли решение провести срочную эвакуацию всех работников и посетителей Харьковского апелляционного суда.

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О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 421

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