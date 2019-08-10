В Запорожье на АЗС прогремел взрыв

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В Запорожье на автозаправочной станции произошел взрыв. Огонь уничтожил одну машину, а также повредил две колонки с горючим.

В Запорожье на АЗС взорвался автомобиль. Об этом передают местные сотрудники ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел сегодня, 10 августа, в 5:25. В городе Запорожье на одной из АЗС во время заправки автомобиля взорвался газовый баллон. После этого возник пожар. Пострадал один человек. Также огонь повредил одну машину и две автозаправочные колонки.

Специалисты ГСЧС, прибыв на место пожара, оперативно потушили огонь. Во время тушения было задействовано девять сотрудников и две пожарные машины.

Добавим, в августе это не первый в Украине случай возникновения пожара на АЗС. 1 августа на Киевщине на АЗС едва не взорвались две цистерны с топливом. Произошло это возле въезда в поселок Тарасовка и приблизительно в такое же время – в 5:00.

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Спасатели ГСЧС смогли предотвратить трагедию. Однако, из-за возникшего пожара пострадал сотрудник АЗС, он попал в медучреждение в тяжелом состоянии. Площадь пожара составляла 150 кв. м. Пожарники на протяжении часа тушили все очаги возгорания.