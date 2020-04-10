Зеленский призвал парламент ужесточить наказание за сжигание сухостоя, вплоть до уголовной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду, которая соберётся уже в понедельник, ужесточить наказание за сжигание сухостоя, призвав парламентариев рассмотреть кроме административного наказания ещё и уголовную ответственность.
Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал их быть более ответственными, поскольку массовые пожары в Украине, были спровоцированы исключительно в следствии небрежности людей, которые разводили костры и жгли траву. , информирует enovosty.com/news.
Так, по словам Президента, пожары в природных экосистемах Украины увеличились на 30%. Кроме того, уже сейчас пожары распространились на территорию 20 тыс га, которые тушат более 3 тысяч человек.
В связи с этим, парламент уже в понедельник рассмотрит ужесточение ответственности для лиц, которые провоцируют пожары и жгут сухостой.
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Штраф для таких граждан планируют увеличить до 6 тысяч гривен.