В Чернобыле горят леса, а в Киеве зафиксирован радиоактивный цезий
В Киеве зафиксирован в воздухе радиоактивный цезий-137, об этом сообщила пресс-служба Центра ядерной безопасности.
В Чернобыле уже около недели спасители не могут потушить масштабные пожары, которые охватили территорию около 100 гектаров. Радиация в зоне отчуждения уже превышает допустимые нормы. , информирует enovosty.com/news.
Как следствие, в Киеве уже обнаружен в воздухе радиоактивный цезий-137, который опасен для здоровья.
Правда, согласно данных Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, концентрация этого радиоактивного вещества не превышает допустимые нормы. В столице концентрация цезия-137 ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз.
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