Суд арестовал имущество Коломойского. Стали известны подробности

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Печерский райсуд Киева арестовал земельные участки горнолыжного курорта «Буковель» по делу против экс-владельцев ПриватБанка — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — о выводе около 19 млрд гривен кредита рефинансирования НБУ накануне национализации банка.

Об этом пишет Экономическая Правда со ссылкой на постановление суда, информируют Экономические Новости.

Суд запретил отчуждать имущество и проводить с ним какие-либо действия нотариусам и государственным регистраторам.

Кроме того, арест наложен на земельные участки компании Скорзонера, расположенные в селе Поляница, на которых размещена инфраструктура горнолыжного курорта «Буковель».

«Буковель» был принят на баланс ПриватБанка во время национализации.Как сообщалось ранее, суд также арестовал имущество компании ДнепрАзот, Марганецкого и Орджоникидзевского горно-обогатительных комбинатов, а также Никопольского завода ферросплавов, подконтрольных группе «Приват».

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Речь идет о более, чем 1300 единицах имущества, включая тепловозы, думпкары, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям.

В то же время, Нацбанк сообщил, что «приватовцы» с помощью госрегистратора незаконно вернули себе одесский зерновой терминал Бориваж, который с 2014 года находился в залоге по выданным кредитам рефинансирования.