В МВФ рассказали, что станет основой роста украинской экономики

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Кристалина Георгиева сообщила, что экономический успех зависит от борьбы с коррупцией и обеспечении верховенства права

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что экономический успех зависит от борьбы с коррупцией и обеспечении верховенства права. Георгиева подчеркнула, что очень важно сохранить положительные результаты реформирования банковской системы, информирует enovosty.com/news.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что она благодарна Зеленскому за прогресс, достигнутый им за последние несколько месяцев в реализации реформ и поддержании стабильности

Она подчеркнула, что МВФ будет и дальше продолжать поддерживать программу украинских властей, направленную на укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение более высокого и устойчивого экономического роста

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина достигла договоренностей с МВФ относительно новой программы, объем которой будет составлять 5,5 млрд долл