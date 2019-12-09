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В МВФ рассказали, что станет основой роста украинской экономики

Главная » Последние новости » Новости экономики » В МВФ рассказали, что станет основой роста украинской экономики
 
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Кристалина Георгиева сообщила, что экономический успех зависит от борьбы с коррупцией и обеспечении верховенства права

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что экономический успех зависит от борьбы с коррупцией и обеспечении верховенства права. Георгиева подчеркнула, что очень важно сохранить положительные результаты реформирования банковской системы, информирует enovosty.com/news.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что она благодарна Зеленскому за прогресс, достигнутый им за последние несколько месяцев в реализации реформ и поддержании стабильности

В МВФ рассказали, что станет основой роста украинской экономики

Она подчеркнула, что МВФ будет и дальше продолжать поддерживать программу украинских властей, направленную на укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение более высокого и устойчивого экономического роста

Читайте: Потери украинской экономики от агрессии РФ составляют около $150 млрд, - Милованов

Напомним, ранее сообщалось, что Украина достигла договоренностей с МВФ относительно новой программы, объем которой будет составлять 5,5 млрд долл


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 203

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