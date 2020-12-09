Олег Пендзин: «Нафтогаз» ушел от исполнения специальных обязательств по продаже газа населению по дешевой цене

Главная » Последние новости » Новости экономики » Олег Пендзин: "Нафтогаз" ушел от исполнения специальных обязательств по продаже газа населению по дешевой цене Олег Пендзин: "Нафтогаз" ушел от исполнения специальных обязательств по продаже газа населению по дешевой цене

Закрыть Отправить

В Украине ускорилась потребительская инфляция. В ноябре по сравнению с октябрем инфляция выросла на 1,3%

С вопросом относительно опасности увеличения потребительской инфляции для Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что увеличение потребительской инфляции является ожидаемым

«В бюджете будущего года инфляция заложена в размере более 7%, а в этом году инфляция находится на уровне 6%. И поэтому данная тенденция по увеличению инфляции в ноябре не опасна. Это неплохо для экономики. И это ожидаемо. Поскольку были сделаны достаточно большие социальные выплаты, была повышена минимальная заработная плата. И эти деньги люди понесли не на депозиты, а на потребительский рынок. И поэтому рост инфляции в ноябре в размере 1,3% не является большим. Тем более достаточно серьезным инфляционным драйвером выступила цена на газ для населения. Она очень сильно выросла (практически на 25%). В период отопления цена на газ растет. Потому что «Нафтогаз» ушел от исполнения специальных обязательств по продаже газа населению по дешевой цене. И поэтому рост инфляции является ожидаемым», — сообщает Олег Пендзин