Легализация оружия: Украинцы массово интересуются пистолетами и револьверами

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Сейчас в Украине есть много незаконных способов получить право на ношение и покупку травматического оружия

Сейчас в Украине легально можно купить охотничье оружие, карабины и винтовки, который нелогично и почти невозможно использовать для самозащиты. В этом году украинцы всё чаще запрашивали в интернете покупку пистолета или другого «короткоствола», которые вскоре могут легализовать в стране, информирует enovosty.com/news.

Легально сейчас в стране приобретают охотничье оружие, карабины и винтовки, но эксперты подчеркивают, что такое оружие нелогично использовать для самозащиты. А для защиты, в том числе и от уличных преступников, удобно использовать пистолеты и револьверы, которые можно носить с собой.

Украинцы начали ещё активнее «гуглить» покупку оружия после того, как в октябре в ВРУ зарегистрировали законопроект «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Этим документом предлагается разрешить жителям Украины иметь огнестрельный «короткоствол». Здесь стоит отметить, что на сегодня Украина является единственной страной во всей Европе, где нет отдельного закона об гражданском огнестрельном оружии.

Совершеннолетние украинцы могут купить без спецразрешений пневматические пистолеты калибром не больше 4,5 мм и с начальной скоростью полета пули не более 100 м/с. Кроме того, в Украине можно купить револьвер и пистолет под патрон Флобера и сигнальный пистолет. Сейчас в стране на пневматическое оружие приходится доля 30%, сигнальные – примерно 33%,и пистолеты и револьверы под патрон Флобера – около 37% от всего рынка. Выше перечисленные устройства нельзя назвать оружием, их не используются для самозащиты, потому они покупаются исключительно для обучения или развлечений. Хотя и они при неосторожном использовании могут нанести время здоровью человека.

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Сейчас в стране официально купить травматическое оружие могут работники правоохранительных органов; работники суда, их близкие родственники; участники формирований по охране общественного порядка и государственной границы;

участники уголовного судопроизводства; военнослужащие (кроме срочников); некоторые группы госслужащих; нардепы; журналисты, в частности и внештатники. Кроме того, многие украинцы, которые не относятся к этим категория, пытаются получить нелегальные документы. Сейчас не составит труда купить удостоверение журналиста в интернете: всему есть своя цена. Кроме того, в СМИ сообщают о том, что за большие деньги можно обойти все трудности и получить своё оружие «под ключ». В этом случае нечистые на руку сотрудники разрешительной системы продают весь комплект документов.