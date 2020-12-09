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«Это «бомба»: Санкции США разрушили планы «Газпрома» по достройке «Северного потока-2»

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Это "бомба": Санкции США разрушили планы "Газпрома" по достройке "Северного потока-2"
 
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Россия вложила огромные средства в строительство газопровода

В США приблизили мощные санкции против газопровода «Северный поток-2», а в Украине считают такой серьезный шаг настоящей «бомбой», которая подорвет масштабные планы «Газпрома», информирует enovosty.com/news.

Сегодня ночью стало известно о том, что Палата представителей Конгресса одобрила оборонный бюджет, который включает в себя как военную помощь для Украины, так и санкционные ограничения. Свой голос «за» отдали 335 конгрессменов и только 78 высказались против. Этих голосов вполне достаточно, хотя у Трампа и хотят ветировать документ. Ранее Дональд Трамп, который проиграл последние выборы в США, пообещал применить вето за то, что документ якобы не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций, который гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

На новости из Соединенных Штатов Америки на странице в facebook отреагировала советник главы «Нафтогаза», экс-заместитель главы МИД Лана Зеркаль. Дипломат назвала новости из Вашингтона «бомбой». Она напомнила о том, что голосование Сената состоится в ближайшие дни:

Читайте: Госдеп США пригрозил санкциями за приобретение оружия у России и Китая


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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