Хотят больше — получают меньше: В Украине сложилась странная ситуация с зарплатами

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Украинцы резко увеличили свои зарплатные аппетиты

Осень — это, традиционно, период оживления на рынке труда. В это время сайты по поиску работы пестрят большим количеством предложений со стороны как работодателей, так и соискателей. В этом сезоне на рынке сложилась необычная ситуация: украинцы резко увеличили зарплатные аппетиты. Этим летом эксперты зафиксировали пропасть между тем, что предлагают работодатели и тем, что хотят получать потенциальные соискатели. В этом сезоне украинцы хотят в среднем получать на 16 процентов больше, чем хотят платить работодатели. Отметим, что свежий опрос показал, что в этом году украинцы хотят получать более 19 тысяч гривен ежемесячно, информирует enovosty.com/news.

Эксперты отмечают, что соискатели на сайтах по поиску работ намерено указывают бОльшие зарплатные ожидания, дабы затем можно было сторговаться на более-менее приемлемой для них сумме. В свою очередь, меньше половины работодателей сразу указывают, сколько готовы заплатить своим потенциальным работникам. Остальные же — хотят торговаться, желая максимально сократить свои расходы на оплату труда. Также, на рынке продолжают использовать практику неоплачиваемого или же низкооплачиваемого испытательно срока, обещая увеличить оплату по прошествии этого периода.

Отметим, в стране согласно закону об индексации в этом месяце будут пересчитаны зарплаты. Так, бюджетники могут рассчитывать на небольшую надбавку в 214,75 гривен.