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Увеличат в два раза: Кабмин будет по-новому считать зарплаты COVID-медикам

Главная » Последние новости » Новости экономики » Увеличат в два раза: Кабмин будет по-новому считать зарплаты COVID-медикам
 
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Зарплаты медикам, которые работают с коронавирусом, будут считать по-новому

Команды медиков, которые лечат украинцев с COVID-19, могут работать без анестезиолога. Кроме того, этим врачам предлагают считать зарплату по-новому, учитывая различные доплаты. Об этом говорится в постановлении «О внесении изменений в государственные гарантии медицинского обслуживания», которое сегодня рассматривают в КМУ, информирует enovosty.com/news.

Согласно новым правилам, в Украине сформируют специальные медицинские команды, которым будут дополнительно платить за интенсивность и наличие лаборатории. Среди инноваций: команды будут работать без врача-анестезиолога, место которого займёт инфекционист, терапевт или пульмонолог. Так будет происходить в том случае, если в медучреждении создали минимум четыре команды с врачом-анестезиологам. Каждая их них должна иметь минимально двадцать пациентов за месяц.

Согласно новому постановлению, каждая медицинская услуга получает отдельный тариф. Так как врачи, которые работают с новой болезнью должны иметь специальные навыки и постоянно имеют дело с рисками, то с бюджета намерены выделять больше денег на оплату их труда.

Если постановление будет поддержано, то коэффициент загруженности команд будет выглядеть таким образом:

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0,78 — до двадцати пациентов в месяц;
1,26 — от двадцати до сорока;
1,74 — от сорока до шестидесяти;
2,16 — от шестидесяти.

Получается, что при максимальной загруженности заработная плата может увеличиться в два раза. Также, отдельно будут платить за готовность медиков проводить лабораторную диагностику для подтверждения болезни (+ 3,8%). Отметим, сегодня в зависимости от медицинского учреждения и ситуации там, медик, который занимается лечением больного COVID-19, может иметь официальный доход до 30 тысяч гривен в месяц.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

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