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Украинский фермер выращивает экзотический африканский овощ

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В Николаевской области фермер начал зарабатывать выращиванием экзотического огурца Кивано

Огурец кивано, он же — «рогатая дыня» — не самый популярный овощ в Украине, но фермер из Николаевщины уверен в том, что за ним наше будущее. Длина этого уникального растения с африканской пропиской достигает трех метров. Выращивают его ради съедобных плодов с оригинальным вкусом, информирует enovosty.com/news.

Выращиванием Кивано в Украине занимается фермер Ян Островский, который африканскими плодами занялся только в этом году. По словам агрария, сейчас в его планах маринование плодов этого экзотического огурца, но для этого необходимо найти идеальную формулу рассола, который бы не испортил индивидуальный вкус Кивано. По словам фермера из Первомайска, африканский огурец стал новинкой этого сезона.

Украинский фермер выращивает экзотический африканский овощ


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 280

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