Дублет рассказал о современной революции в жизни всех украинцев

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Сегодня правительство Украины запускает в работу проект закона и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Об этом на странице в facebook написал Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует enovosty.com/news.

В своём посте он описал пару ключевых тезисов предлагаемой реформы, которая должна кардинально изменить жизнь украинцев:

«1. Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно её проверять или сохранять.

Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.

2. Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID.

Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

3. Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды.

4. Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать.

Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить всё технически уже в этом году.

Работаем над проектом вместе с Евгением Капинусом, Виталием Коблошом. Дмитрием Романовичем, Юлией Соколовской, Тимофеем Миловановым», — расписал инновации министр Кабинета министров Украины.