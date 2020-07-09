Виталий Кулик: «В Украине необходимо провести реформы, связанные с правосудием»

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Всемирный банк планирует предоставить Украине кредит в размере 350 млн грн на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления и должны помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19.

С вопросом относительно реформ, которые необходимо провести для экономического восстановления и смягчения последствий пандемии COVID-19 “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

Виталий Кулик сообщает, что необходимо, в первую очередь, провести реформы, связанные с правосудием, чтобы невозможно было осуществлять рейдерский захват предприятий

«Чтобы нельзя было нарушать договоренности. Этих вещей в Украине нет. И сейчас нельзя говорить о экономике роста при отсутствии эффективной судебной системы и прозрачности правил игры в экономической сфере. Если мы говорим о инвестиционной привлекательности, то, соответственно, рынки должны показывать определенный рост или хотя бы потенциал для такого роста. В Украине есть только пару рынков, которые могут гипотетически показывать рост производства. Это рынок сельского хозяйства и рынки металлургии и химии. Но на рынках металлургии и химии мы имеем олигархическую структуру. И, соответственно, инвестиции в эти предприятия ограничены и сюда никаких игроков уже давно не пускают. Более того, все крупные сделки в этой сфере больше напоминают картельные сговоры, чем реальный бизнес. Несмотря на то, что эти корпорации торгуются на Лондонской бирже и вышли на IPO они олигархизированы и подконтрольны финаново-промышленным группам. Там нет конкуренции», — говорит Виталий Кулик