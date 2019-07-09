В новом государственном бюджете важно сохранить рост пенсий и зарплат, — Гройсман

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Владимир Гройсман сообщил, что выступает за подготовку сбалансированного проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год, в котором были бы сохранены существующие тенденции по росту пенсий и зарплат

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что выступает за подготовку сбалансированного проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год, где были бы учтены все социальные инициативы, которые реализуются правительством, в том числе увеличение пенсий, зарплат и реализация социальных программ помощи, информирует enovosty.com/news.

Гройсман подчеркнул, что для него приоритетом является повышение качества жизни людей и ему важно заложить в проект бюджета качественные показатели.

Премьер-министр отметил, что одним из инструментов реализации социальных инициатив Кабмина станет принятие Верховной Радой подготовленного правительством пакета законопроектов, которые должны приблизить стандарты жизни украинцев до европейского уровня. Данные инициативы уже находятся на рассмотрении в парламенте.

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Напомним, ранее сообщалось, что кабинет министров утвердил независимых членов набсоветов Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по квоте президента Владимира Зеленского