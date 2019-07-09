Студентам на заметку: Какие врачи сейчас нужны Украине

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Правительство страны в этом году будет оплачивать учебу 4,5 тысяч медиков

Стало известно, какие именно медики сейчас больше всего нужны государству. Так, в это году правительство страны заплатит за учебу 4509 будущих медиков. Большинство из них — магистры, информирует enovosty.com/news.

Медицина – 4 тысячи студентов, педиатрия – 351 человек, стоматология – 74, фармация и промышленная фармация – 39 человек. Медицинские психологи должны оплатить учебу самостоятельно.

До уровня бакалаврата правительство оплатит 35 мест медицинских сестер, 10 студентов — физиотерапевтов, эрготерапевтов.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины направило обращение в Министерство образования с цифрами по максимальному объему государственного заказа в разрезе разных высших учебных заведений страны.В результате, больше всего бюджетных мест будет в тех университетах, которые получат больше всего заявок от абитуриентов.

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