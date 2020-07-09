«Пакеты малыша» молодым семьям выдадут деньгами. Кому и сколько заплатят?

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Пакеты малыша" молодым семьям выдадут деньгами. Кому и сколько заплатят? "Пакеты малыша" молодым семьям выдадут деньгами. Кому и сколько заплатят?

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Молодые семьи, которые не получили беби-боксы, получат денежную компенсацию

В Министерстве соцполитики Украины решили выплачивать компенсацию стоимости «Пакетов малыша» на детей, которые появились на свет в текущем году, но не получили бэби-бокс. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 июня по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет отменил закупку единоразовой натуральной помощи «Пакет малыша», информирует enovosty.com/news.

Из-за этого в министерстве появился проект правительственного решения, которым предусматривается выплата денег семьям. Они должны получить около пяти тысяч грн.

Отметим, программу выдачи бэби-боксов в Украине внедрили в сентябре 2018 года. После этого вокруг этой материальной помощи украинским семьям было много споров.