Любимый завтрак украинцев стал дешевле

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Цены на любимые блюда украинцев со временем корректируются

Омлет за последний год в Украине подешевел на 10%. Об этом на странице в социальной сети рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, эксперты Ассоциация поставщиков торговых сетей исследуют стоимость многих любимых блюд жителей нашей страны, но их стоимость только росла. Вместе с тем, они сумели найти такое блюдо, цена которого уменьшилась! Речь идет об омлете, который стал доступнее на 10 процентов, или же на 2,5 гривен за год. В июне прошлого года стоимость омлета составляла 23,75 гривны, а сегодня — 21,3 гривну, информирует enovosty.com/news.

«Начинаем готовить три порции и берем шесть куриных яиц, 180 мл молока, 20 грамм сливочного масла и три щепотки соли. Яйца взбиваем с молоком и солю. Форму или сковороду хорошо смазываем сливочным маслом и выливаем смесь. Выпекаем в духовке или на сковороде 15-20 минут до легкой румяной корочки.

А теперь считаем. 30 июня 2018 года 180 мл молока стоило 4,1 гривны, а за год — 4,5 гривен. Рост стоимости составил 10 процентов.

Гlass="tag" href="https://enovosty.com/tag/omlet" target="_blank">ass="tag" href="https://enovosty.com/tag/aleksej-doroshenko" target="_blank">лавная составляющая блюда подешевела за последний год на 21%. Да 6 яиц прошлого года обходились в 16 грн, на конец июня текущего года — в 12,7 гривен.

Сливочное масло за год прибавило в цене 12%. И 20 граммов на конец июня 2018 года обходились в 3,65 гривен, а на конец июня 2019 года — в 4,1 гривен», — подсчитал экономист.

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