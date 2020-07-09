Европе грозит глубокая рецессия, — The Guardian

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В 2020 году Европа столкнется с более глубокой, чем ожидалось, рецессией

В Европейской комиссии сообщили, что в 2020 году Европа столкнется с более глубокой, чем ожидалось, рецессией, а ВВП Великобритании, по прогнозам, сократится почти на 10%. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Брюссель прогнозирует падение ВВП на 8,3% в 27 экономиках Европейского Союза, а в 2021 году — на 5,8%. Ожидается, что в этом году ВВП ЕС сократится на 8,7%, а в 2021 году — на 6,1%.

ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 9,75%, что делает ее одной из наиболее пострадавших экономик в Европе. В Комиссии ЕС сообщили, что риски для экономики Великобритании являются «преимущественно негативными», потому что как только Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз ЕС, торговля со странами ЕС станет более сложной, даже если обе стороны достигнут соглашения.

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Прогнозируется, что в 2020 году ВВП Италии уменьшится на 11,2%, ВВП Испании — на 10,9%, ВВП Франции — на 10,6%, ВВП Германии — на 6,3%, ВВП Нидерландов — на 6,8%, ВВП Польши — на 4,6%.