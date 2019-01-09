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Неожиданный прогноз Bloomberg: Китай обгонит США, Россия — Германию

Главная » Последние новости » Новости экономики » Неожиданный прогноз Bloomberg: Китай обгонит США, Россия - Германию
 
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Через двадцать лет китайцы смогут уверенно сместить американцев с экономического пьедестала

Bloomberg со ссылкой на свежий прогноз от Standard Chartered PlcК, сообщил о том, что уже к 2030 году китайцы по росту номинального ВВП смогут опередить и Соединенные Штаты Америки, и Индию. Таким образом, КНР станет лидером среди мировых экономик. Кроме того, в ТОП-10 найдётся место для Индонезии, Турции, Бразилии, Египта, России, Японии и Германии. Китай сможет обогнать нынешних лидеров благодаря тому, что китайцы будут и дальше богатеть, а их покупательная способность — расти, информирует enovosty.com/news.

Аналитики рассказали о том, что через 12 лет Индия сможет увеличить рост почти на восемь процентов. А вот доля всей азиатской экономики увеличится до 35 процентов. Отметим, что в 2010 она составляла всего двадцать процентов.

Аналитики считают, что торможение реформ на рынках, которые развиваются, уже к 2030 году будет иметь серьезное влияние и на росте производительности. Именно потому немцы, которые сейчас очень сильны, окажутся в хвосте лидеров и пропустят вперед японцев и даже россиян.


Автор: Оксана Ельченко
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