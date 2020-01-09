Каких реформ в экономике стоит ждать в 2020 украинцам

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2020 год принесет украинцам много экономических новшеств

Новое правительство обещало украинцам много новшеств, которые вполне могут перерасти в настоящую реформу. Некоторые из них — очень обсуждаемые и, скорее всего, вызовут много споров и дискуссий, информирует enovosty.com/news.

Важнейшей среди инноваций является земельная реформа, которая уже перессорила и общество, и правительство. Глава государства Владимир Зеленский поручил подготовить всю законодательную базу ещё в конце прошлого года, но вот главный закон, которым отменяется мораторий на продажу земли, ещё не проголосован. Вместе с ним — многие другие. Вокруг «земельного вопроса» точится множество споров, сплелись интересы «сильных мира» и выросло множество мифов и страшилок. У украинцев есть множество самых разных представлений о том, какой же должна быть эта реформа и должна ли она происходить вообще.

Кроме того, уже этой весной в стране должна стартовать налоговая реформа, которую по полной ощутят украинцы уже в следующем году. Среди новшеств — снижение налогового давления на заработные платы, введение налога на выведенный капитал и т.д. Тем не менее, в Украине уже говорят о том, что на этой почве всё также будет не очень гладко.

Реформа трудового законодательства — ещё один болезненный вопрос, который разделил общество на два фронта. О том, что менять его основания и существенно осовременить законодательство давно пора, заговорили прошлой осенью. В последние дни в КСУ утвердили законопроект, который и должен вскоре заменить Кодекс законов о труде, который мы имеем сегодня. Министры уже начали войну с мифами и домыслами и периодически раскрывают важные детали перемен. В частности, в стране введут электронные трудовые книги, появится более гибкий график работы, а также — упростится процедура увольнения работников. Именно последний пункт и вызывает максимальное неодобрение со стороны общества.

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Дешевые кредиты для бизнеса — ещё одно обещание правительства на 2020 год. С первого февраля правительство начинает борьбу с главным тормозом развития бизнеса в стране — недоступными кредитами. Малому бизнесу в стране будут выдавать до 1,5 миллиона гривен по 5-9 процентов годовых. Ради этой цели из бюджета выделят не менее пяти миллиардов гривен.