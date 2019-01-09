Европе грозит наказание за трубу в обход Украины

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В США всерьез намерены остановить путинский проект «Северный поток-2«, хотя немцы и рассчитывают на то, что американцы передумают вводить болезненные ограничения

Американский власти в очередной раз напоминают европейским странам, замешанным в строительство проекта «Северный поток-2» о том, что их ждут жесткие последствия. Авторитетная деловая немецкая газета сообщила о том, что в США настроены серьезно. По информации источников, в Вашингтоне обещают наказать санкциями швейцарскую компанию Allseas и итальянскую компанию Saipem. Для того, чтобы избежать этого наказания, им нужно срочно покинуть российский проект. Saipem уже сделала свою работу для путинского проекта, а швейцарцы должны проложить девяносто процентов трубопровода в Балтийском море. Если США не откажется от намерения наказать компании, это будет сильным ударом и для самого «Северного потока-2», и для европейских компаний, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на это, европейцы не торопятся отказываться от проекта и рассчитывают на то, что в Вашингтоне всё же откажутся от своих планов ввести санкции. Главный аргумент правительства Германии заключается в том, что такой шаг навредит и самым нефтегазовым проектам Соединенных Штатов. Например, в Мексиканском заливе.

Отметим, российский проект «Северный поток – 2» должен соединить российских поставщиков и европейских потребителей через дно Балтийского моря. Если проект всё же будет реализован, это станет сильным ударом по экономике и безопасности Украины.