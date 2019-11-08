«Нет даже в зародыше»: Экономист назвал единственный источник роста зарплат в Украине

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В последние годы в Украине наблюдался не классический рост зарплат, а лишь их восстановление до уровня 2013-го года.

Новый макроэкономический прогноз КМУ предусматривает рост размера средней заработный платы в Украине примерно на 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах. Согласно прогнозу министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в 2020 году средняя зарплата составит 12 тысяч 497 гривен, в 2022 году — 16 тысяч 47 гривен. С этим не совсем согласен экономический эксперт Алексей Кущ, который считает, что прогноз министра вызывает много вопросов. В эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» экономист рассказал о том, что для дальнейшего повышения зарплат нужно менять структуру экономики и привлекать инвестиции в рост производительности труда, усложнять выпускаемый валовый продукт:, информирует enovosty.com/news.

«Прогноз Милованова по темпу роста зарплат вызывает массу вопросов как с точки зрения качества прогнозного моделирования, так и в контексте адекватности восприятия реалий украинской экономики. В последние годы мы наблюдали не классический рост зарплат в Украине, а лишь их восстановление до уровня 2013-го года. Инфляционный обрыв и девальвация в 2014-2016 годах, обесценили трудовые доходы и работодатели поступательно повышали фонд оплаты труда в течение 2017-2019 годов. Как только средний уровень зарплат в долларовом эквиваленте почти достиг уровня 2013-го года, темп роста резко прекратился. Дальнейшее увеличение сдерживает потолок эффективности национального производства и уровень добавочной стоимости в конечном продукте, а именно добавочная стоимость является источником роста зарплат. Для дальнейшего повышения необходимо менять структуру экономики и привлекать инвестиции в рост производительности труда, усложнять выпускаемый валовый продукт. Если консервативный прогноз НБУ и правительства по замедлению инфляции до 5% и среднему курсу на 2020-й в размере 27 грн/дол — правдивы, то у роста зарплат уже не будет инфляционного и девальвационного импульса, следовательно лишь перезагрузка экономической модели может стать источником роста трудовых доходов, но её пока нет даже в зародыше», — рассказал экономист.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов также ранее назвал два сценария роста зарплат в Украине — базовый и оптимистический.