Внутренние производители ограничены в доступе к дешевому кредитному ресурсу, — Иван Богдан

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина для достижения роста ВВП на 40% в ближайшие пять лет должна повысить уровень экономической свободы.

С вопросом относительно влияния уровня экономической свободы на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному финансовому эксперту Ивану Богдану, информирует enovosty.com/news.

Иван Богдан сообщает, что сложно комментировать высказывания представителей власти, не переспросив у них, что они имеют в виду под понятием «экономическая свобода»

«В конце 2019 года сверхжесткая монетарная политика дополнилась новым трендом в политике НБУ — курсом на ревальвацию гривны. Теперь у нас не только внутренние производители ограничены в доступе к дешевому кредитному ресурсу, а и экспортеры будут терять доходы от ревальвации национальной валюты. Разве этими действиями мы расширили экономическую свободу национальных производителей?», — сообщает Иван Богдан