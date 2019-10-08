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Мечта о пенсии: Сколько хотят получать украинцы и как намерены зарабатывать

Главная » Последние новости » Новости экономики » Мечта о пенсии: Сколько хотят получать украинцы и как намерены зарабатывать
 
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Украинцы хотят получать пенсию в 11 тысяч гривен

Исследования Research & Branding Group, проведенное в сентябре, показало, что на это не стоит рассчитывать. Лишь 7% украинцев рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. А это значит, что только они готовы получать зарплату с уплатой всех налогов сегодня, чтобы надеяться на Пенсионный фонд завтра. Поэтому выход один — уменьшение нагрузки на фонд заработной платы и переход к накопительной пенсионной системы. Об этом написал на странице в facebook написал экономист Алексей Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Опрос показал, что только 8% опрошенных ответили, что им достаточно пенсии или социальных выплат, которые есть сегодня. При этом меньше всего довольных живет на юге страны. Здесь лишь 3% сказали «да». А больше всего тех, кому хватает денег, живет на Востоке:

«Объяснением этого есть большая разница между регионами в размере пенсий, которые являются крупнейшими как раз в восточных областях нашей страны и столицы», — пояснил экономист.

Согласно опросу, средняя пенсия, которую хотели бы получать украинцы — 11041 грн. При этом мужчины заявляли о 11,9тис грн, а женщины — о 10,4тис грн. На Востоке есть желание получать 13,6 тысяч гривен, а на юге — 9,5 тысяч гривен. Запад и Центр Украины называли цифры в 10,5 тысяч и 10,6 тысяч гривен соответственно.

Читайте: В Украине планируют изменить пенсионный возраст для женщин: подробности

Также, опрос показал, что украинцы планируют делать, чтобы им хватало денег. Работать на пенсии хочет 38% жителей страны, жить за счет детей — 11%, иметь накопительную пенсию — 8%, сдавать недвижимость в аренду — 5%, за счет собственного бизнеса — 3%, продавать продукты собственного производства — 2%, ожидать повышения пенсии — только 1%. Но 42% людей не знают ответа на этот вопрос. Около 40% опрошенных любого возраста, от 18 и до 60+, не знают что делать с пенсией. При этом именно люди предпенсионного возраста с 50 до 59 лет, имеют большое желание работать после выхода на официальную пенсию. Таких аж 51%.

Ранее мы писали о том, что по опросу Research & Branding Group украинцы считают необходимым иметь среднюю зарплату в стране в 19275грн. Именно она позволит работать в Украине и не выезжать на заработки за границу.


Автор: Оксана Ельченко
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