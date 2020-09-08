Меркель передала судьбу Северного потока-2 в руки европейцев

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Ангела Меркель заявила о том, что решение по "Северному потоку-2" будет не германским, а именно европейским

Ангела Меркель оказалась в глухом углу из-за ситуации с российским гигантом проектом «Северный поток-2». После того, как стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом «Новичок», от Германии потребовали ввести санкции против газопровода. Меркель заявила о том, что до сих пор не приняла решение по этому сложному вопросу. Согласно её заявлению, сделанному сегодня, 8 сентября, вопрос будет решен не Германией, а Европой. На дело отравленного политика должна реагировать вся Европа, а не только её страна, информирует enovosty.com/news.

Канцер заявила, что речь не идёт о нападении на ФРГ, но страна заявит о себе как о члене Европейского союза. По её мнению, здесь нужно тесная координация всех членов союза, нужно прислушаться у тому, как к вопросу относятся европейские партнёры. Далее — шаг за Российской Федерацией. И только после этого, считает Ангела Меркель, будет принято общее решение по этому вопросу.

Отметим, НАТО, США и Европейский союз остро осудили отравление российского оппозиционера и потребовали ввести дополнительные санкции против РФ.