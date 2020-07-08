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Сергей Петрик: «Идея о создании фонда энергомодернизации предприятий правильная, если не превратится в очередную кормушку для чиновников»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сергей Петрик: "Идея о создании фонда энергомодернизации предприятий правильная, если не превратится в очередную кормушку для чиновников"
 
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Министерство энергетики предлагает аккумулировать налоги на выбросы СО2 в отдельный фонд, который будет частично компенсировать предприятиям закупку энергоэффективного оборудования.

С вопросом относительно возможности финансирования энергоэффективности предприятий за счет налога на выбросы СО2 “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что законопроект, который предлагает направить поступления от уплаты налога на выбросы СО2 в фонд энергомодернизации промышленных предприятий, — правильная идея.

«С прошлого года платежи за выбросы СО2 были повышены в 25 раз. При этом рассматривался вариант дальнейшего радикального их повышения с тем, чтобы заставить предприятия сокращать выбросы. Это справедливо рассматривается предприятиями как наказание, а отнюдь не стимулирование заводов финансировать природоохранные мероприятия. Другое дело в Европе, где на базе экологических налогов предусмотрен целый ряд инструментов с этой целью. В странах Евросоюза это и природоохранные гранты, и льготные кредиты, и углеродные фонды. На них направляются поступления от собранных с бизнеса платежей, и это действительно качественные финансовые инструменты экологического стимулирования, которых в Украине до сих пор не существует. У отечественных предприятий и без того не хватает средств, поэтому не удивительно, что о природоохранных проектах думают в последнюю очередь.

Действующим законодательством предусмотрено, что поступления от эконалога должны использоваться на природоохранные нужды. Это только на местном уровне, потому что на государственном уровне эту норму упразднили шесть лет назад. В то же время местные органы власти, в распоряжении которых сейчас оказываются поступления, не в состоянии эффективно ими распорядиться. Вплоть до того, что деньги могут лежать на банковском депозите местного совета. Характерно, что готовились и другие законопроекты, в частности, об автоматическом возврате средств. Эта идея заключается в том, чтобы предоставлять предприятию скидку на уплату экологического налога, если оно реализует природоохранные мероприятия – ее сумма зависит от объема экологических инвестиций. Но эта идея наткнулась на критику со стороны Государственной фискальной службы, для которой важна в первую очередь фискальная составляющая налогов, а именно функция наполнения бюджета.

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С другой стороны, налоги могут выполнять и регулирующую функцию, которая может быть реализована не только путем изменения ставок, но и посредством формирования целевых фондов, из которых могут финансироваться отдельные конкретные мероприятия. Эта идея и получила отражение в законопроекте, который был подан Минэнерго. Единственное, что вызывает сомнения – не превратится ли вновь созданный фонд в очередную кормушку для чиновников: еще неизвестно, как будет контролироваться эффективность экологических мероприятий; как будет приниматься решение о том, компенсировать предприятиям средства или нет; не окажется ли, что некоторым приближенным компаниям суммы выплат из фонда будут выделяться большие, чем те уплатили налог», — сообщает Сергей Петрик


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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