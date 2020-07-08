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Поездки за границу во время пандемии. ТОП-3 безопасных курорта и новые правила путешествий

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Ответственность за соблюдение правил посещения зарубежных стран должны нести путешественники

В Министерстве иностранных дел Украины разработали для украинцев специальные рекомендации, которых необходимо придерживаться, планируя выезд за пределы страны. Важными рекомендациями поделились в пресс-службе Госагентства развития туризма на странице в социальной сети, информирует enovosty.com/news.

В частности, туристам напомнили о том, что ответственность за соблюдение правила лежит именно на путешественниках. Им, в частности, посоветовали связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, который бронировал поездку, чтобы уточнить состояние карантина в стране. Также, нужно наладить контакт с дипучреждением Украины в стране, куда планируется путешествие, проверить, покрывает ли расходы страховой полис и сможет ли он быть полезным в случае инфицирования COVID-19. Также, перед дорогой нужно позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, взять необходимые медпрепараты на случай задержки за рубежом и проследить за своим состоянием здоровья перед поездкой.

Кроме того, украинцам в это непростое время стоит внимательно выбирать страну для отдыха. В частности, в «зеленой зоне» пандемии находится популярнейший курорт — Турция, которая является безусловным лидером по популярности среди туристов. Там в условиях пандемии короновируса разработали жесткие правила карантина. Несколько изменилась цена тура. В частности, за отдых в отеле 5 звезд для семьи в 2020 году нужно заплатить от 1200 евро.

Вторая популярная среди туристов страна — Египет. Туры в эту жаркую страну несколько дешевле, но его репутацию подпортил «красный» цвет зоны. При отправлении туда не нужно сдавать тест, но, возвращаясь, необходимо сдать ПЦР-тест, или же две недели провести на самоизоляции. За тур в хорошей гостинице в этом сезоне нужно заплатить от 1000 долларов.

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Ещё один вариант для тех, кто не любит классический отдых в стиле «всё включено» — Хорватия. Конечно же, здесь не всё так безопасно и, как показал опыт Греции, можно нарваться на неприятности, но эта страна отлично подходит для любителей прогулок и красивых пейзажей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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