Экономика Украины стабильно растет четырнадцать кварталов подряд, — Маркарова

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Оксана Маркарова во время выступления на Третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине сообщила, что экономика Украины стабильно растет уже четырнадцать кварталов подряд

Руководитель министерства финансов Украины Оксана Маркарова во время выступления на Третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине сообщила, что экономика Украины стабильно растет уже четырнадцать кварталов подряд, что повышает инвестиционную привлекательность нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Маркарова подчеркнула, что нельзя достичь желаемых результатов без стремления к изменениям. С 2014 года Украина системно реализовывает запланированные реформы, а взвешенная фискальная политика способствовала снижению показателя госдолга до 52,3% по отношению к ВВП страны.

По мнению министра финансов, эффективное среднесрочное планирование обеспечило проведение взвешенной бюджетной, фискальной и долговой политики, что способствовало повышению инвестиционной привлекательности Украины. Маркарова также сообщила, что Украина является стабильным, предсказуемым и безопасным рынком, который успешно развивается и в который необходимо инвестировать денежные средства.

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Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным Госстата Украины, рост реального ВВП в 2018 году увеличился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и достиг максимального уровня за последние 7 лет.