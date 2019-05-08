Украинцев предупредили о сумасшедших скачках цен

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Украинцев призвали готовиться к невыносимым скачкам цен на продукты

Уже сейчас начался период молодого борща и домашних фруктов. Большинство овощей на оптовых рынках уже нового урожая, а цена на них падает буквально каждый день. Высокое предложение позволяет снизить цены, и уже сегодня за некоторые нужно заплатить менее, чем годом ранее. Далее же украинцев ожидают резкие скачки цен, что не свойственно ни одной развитой стране мира. Так, ценовой скачок между началом осени и концом зимы составляет примерно 2,5 раза. В то время, как в европейских странах ценовая динамика составляет до двух процентов, в Украине это рекордные 200 процентов. Одна из причин — плохие условия для сохранения продукции, информирует enovosty.com/news.

Еще одна причина — монополизация рынков, так как большие торговые сети попросту имеют ценовой договор между собой. Продуктовые ярмарки, которые устраиваются в больших городах, не решают эту критическую проблему. Потому для того, чтобы приблизиться к европейской практике, Украине нужно пройти большой путь.

Напомним, сейчас самой болезненной темой для украинцев является цена на лук. Стоимость популярного овоща в ближайшее время падать не будет.