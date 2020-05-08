Денег на выплату по безработице не хватить на всех из-за падения поступлений от ЕСВ, — эксперты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Денег на выплату по безработице не хватить на всех из-за падения поступлений от ЕСВ, - эксперты Денег на выплату по безработице не хватить на всех из-за падения поступлений от ЕСВ, - эксперты

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В связи с катастрофическим падением поступлений по единому социальному взносу, а также постоянным ростом самой безработицы в Украине, средств Фонда по безработице на всех желающим не хватит. Об этом заявили в в Центре анализа публичных финансов Киевской Школы Экономики.

Даже несмотря на то, что Кабмин дополнительно выделил порядка 6 миллиардов гривен для выплат гражданам в связи с карантином, Фонду по безработице денег на покрытие всех выплат не хватит, поскольку существенно сократились поступления от ЕСВ, за счет которых, собственно, и финансируется Фонд, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно расчетам фонда, поступления в 2020 году по единому социальному взносу должны составить 14,4 миллиарда гривен. Но, уже в январе-феврале нынешнего года поступления от ЕСВ составили 6,5%. , более того, за апрель 2020 года доходы от единого социального взноса упали на 3,8%.

В связи с этим, эксперты прогнозируют, нехватку средств Фонда для запланированных выплат. Причем дефицит сохранится, даже если не брать в расчет существенное увеличение количества безработных в стране в ближайшее время.

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