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Конец глобализации: Как коронавирус изменит мировую экономику, — исследование

Главная » Последние новости » Новости экономики » Конец глобализации: Как коронавирус изменит мировую экономику, - исследование
 
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Мир меняется и уходит от глобализации экономики, постепенно меняя привычные схемы работы, компании активно ищут возможности взаимодействия с внутренними поставщиками, все более полагаясь на ресурсы внутри страны, сообщает Die Welt.

Конец глобализации: Как коронавирус изменит мировую экономику, — исследование

Согласно данных консалтинговой компании EY, которая провела опрос 2,9 тысяч руководителей по всему миру, практически половина вынуждена будет заменить своих поставщиков в пользу тех, кто работает на внутреннем рынке. Согласно данных исследования, все больше компаний по всему миру меняют схемы поставок. , информирует enovosty.com/news.

Теперь основным критерием при выборе поставщика, помимо традиционного уровня расходов при заключении сделки, является ещё один важный фактор, непрерывность поставок и надежность самого поставщика. Эта тенденция распространяется на различные сферы бизнеса, как-то медицина, промышленность и другие.

Пример с дефицитом хирургических масок, основное производство которых сосредоточено в Китае, наглядно демонстрирует необходимость для многих стран сосредоточить внимание на внутренних рынках по производству критически важных товаров.

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По мнению аналитиков, уход от глобальных рынков в пользу местных приведет к концу эпохи глобализации экономики и усилит инфляцию.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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