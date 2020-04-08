Конец глобализации: Как коронавирус изменит мировую экономику, — исследование

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Мир меняется и уходит от глобализации экономики, постепенно меняя привычные схемы работы, компании активно ищут возможности взаимодействия с внутренними поставщиками, все более полагаясь на ресурсы внутри страны, сообщает Die Welt.

Согласно данных консалтинговой компании EY, которая провела опрос 2,9 тысяч руководителей по всему миру, практически половина вынуждена будет заменить своих поставщиков в пользу тех, кто работает на внутреннем рынке. Согласно данных исследования, все больше компаний по всему миру меняют схемы поставок. , информирует enovosty.com/news.

Теперь основным критерием при выборе поставщика, помимо традиционного уровня расходов при заключении сделки, является ещё один важный фактор, непрерывность поставок и надежность самого поставщика. Эта тенденция распространяется на различные сферы бизнеса, как-то медицина, промышленность и другие.

Пример с дефицитом хирургических масок, основное производство которых сосредоточено в Китае, наглядно демонстрирует необходимость для многих стран сосредоточить внимание на внутренних рынках по производству критически важных товаров.

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По мнению аналитиков, уход от глобальных рынков в пользу местных приведет к концу эпохи глобализации экономики и усилит инфляцию.