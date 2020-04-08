Как в Киевтеплоэнерго решили дополнительно заработать на потребителях в условиях карантина

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Уже в апреле киевлян ждёт новый сюрприз от Киевтеплоэнерго, новая графа в платежках за март с суммой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла, а также горячей воды.

Средний размер взноса составит приблизительно 30 гривен. Подобная услуга будет оплачиваться киевлянами четыре раза в год, один раз в квартал, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго, данная оплата была выделена из тарифа на оплату горячей воды и тепла и будет указываться в платежках отдельно согласно закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Данное нововведение будет распространено во всех городах Украины и не будет касаться индивидуальных приборов учета в квартирах граждан.

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