Как в Киевтеплоэнерго решили дополнительно заработать на потребителях в условиях карантина
Уже в апреле киевлян ждёт новый сюрприз от Киевтеплоэнерго, новая графа в платежках за март с суммой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла, а также горячей воды.
Средний размер взноса составит приблизительно 30 гривен. Подобная услуга будет оплачиваться киевлянами четыре раза в год, один раз в квартал, информирует enovosty.com/news.
Как сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго, данная оплата была выделена из тарифа на оплату горячей воды и тепла и будет указываться в платежках отдельно согласно закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».
Данное нововведение будет распространено во всех городах Украины и не будет касаться индивидуальных приборов учета в квартирах граждан.
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