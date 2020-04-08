Кабмин планирует создать Совет экономического развития Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кабмин планирует создать Совет экономического развития Украины Кабмин планирует создать Совет экономического развития Украины

Закрыть Отправить

В Кабмине анонсировали создание Совета экономического развития Украины

Кабинет министров Украины планирует создать Совет по вопросам экономического развития Украины

В проекте решения говорится, что в новый совет войдут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует enovosty.com/news.

В состав совета также должны войти директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований, преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы, советник президента Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи и представители других организаций

Читайте: Эксперт пояснил, почему Китай не станет торопится ускорять экономику

Основными функциями совета будут разработка мероприятий по улучшению таможенной, кредитной и налоговой политик, направленных на экономическое развитие страны; разработка механизмов и путей для развития экономики; усовершенствование существующей нормативно-правовой базы.