Кабмин планирует создать Совет экономического развития Украины
В Кабмине анонсировали создание Совета экономического развития Украины
Кабинет министров Украины планирует создать Совет по вопросам экономического развития Украины
В проекте решения говорится, что в новый совет войдут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует enovosty.com/news.
В состав совета также должны войти директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований, преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы, советник президента Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи и представители других организаций
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Основными функциями совета будут разработка мероприятий по улучшению таможенной, кредитной и налоговой политик, направленных на экономическое развитие страны; разработка механизмов и путей для развития экономики; усовершенствование существующей нормативно-правовой базы.