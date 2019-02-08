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В Украине опять вырастет цена на газ. Названы цифры и сроки

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине опять вырастет цена на газ. Названы цифры и сроки
 
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Во втором квартале этого года в стране ожидается ещё одно повышение тарифов на газ

О том, что цена на газ для населения опять поползет вверх сообщили в ежеквартальном «Инфляционном отчете» Нацбанка за этот январь. В отчете имеется информация о том, что рост цены на «голубое топливо» сильно будет влиять на инфляционный показатель. По информации регулятора, стоимость газа для украинцев может повыситься до десяти гривен за кубометр уже во втором квартале этого года, информирует enovosty.com/news.

В НБУ прогнозируют, что в общем административно регулируемая стоимость в текущем году увеличится на 13,6 процентов. Просмотреть темпы роста в сравнении с прошлых прогнозом (11,7 процентов) нужно, прежде всего, из-за переноса роста цены на централизованное отопление и горячую воду на январь этого года и из-за повышения акцизов на табачную продукцию. В будущем рост цены будет замедлен до десяти процентов в 2021 году.

Кроме того, в отчете говорится о том, что рост ВВП страны в прошлом году составил 3,3 процента, рост экономики. Это является наивысшим показателем за 7 лет.


Автор: Оксана Ельченко
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