В столичном пригороде подорожал проезд. Весной пассажиров всей страны ждут плохие новости

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Маршрутки в пригороде Киева подорожали, а весной страну накроет волна подорожания

За маршрутку из Ирпеня в Киев отныне нужно заплатить от 20 гривен. В цене выросли и другие пригородные маршруты: чтобы проехать из Гостомеля в Киев нужно заплатить 23 гривен, из Ирпеня в Бучу — 10. В транспортном предприятии рассказывают о причинах, из-за которых решили поднять стоимость проезда. Винят карантин, рост себестоимости перевозок, а также вспоминают об увеличенной минимальной зарплаты, информирует enovosty.com/news.

О том, чтобы поднять цены, заговорили и столичные маршрутчики. Эксперты прогнозируют, что цена на проезд в маршрутках Киева поднимется до 10-12 гривен уже в начале марта. Для того, чтобы пассажиры не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи, перевозчики активно взялись за оптимизацию маршрутов. Вместе с тем, власти города обещают горожанам удержать стоимость проезда в подземке, троллейбусах и трамваях. Сейчас она составляет 8 гривен.

Уже этой весной подорожание должно охватить всю страну. В Виннице уже месяц идут острые споры: маршрутчики захотели поднять цену до 12 гривен, чем шокировали горожан. В Житомире, где проехаться в маршрутке сейчас стоит 8 гривен, хотят удорожить проезд до 9 гривен, билет на электротранспорт обойдётся 7 гривен.