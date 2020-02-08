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Коронавирус наносит удар по экономике. Что будет с Украиной

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Смертельный коронавирус, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия для украинской экономики

Опасный коронавирус, который продолжает бушевать в Китае и других странах мира, будет ещё долго ощущаться на экономических показателях. В том числе и на экономике Украины. Об этом говорится в инфляционном прогнозе НБУ. Там говорится о том, что вирус будет иметь краткосрочное влияние на экономику мира и не сильно повлияет на экономику нашей страны. К таким выводам регулятор пришел при анализе предыдущего опыта распространения вируса SARS. Вместе с тем, есть риск того, что вспышка вируса скажется на нашей экономике более сильно, информирует enovosty.com/news.

Так, в случае длительного воздействия китайского вируса на экономику в мире может сильно снизится спрос на железную руду и металлургическую продукцию. Именно потому в Национальном банке отметили, что невысокий спрос на металлургическую продукцию и низкие цены смогут отрицательно повлиять на экспортеров в Украине. В частности, речь идет о тех, кто ещё не восстановился после резкого падения производства под конец прошлого года.

Кроме того, отмечается, что если распространение вируса будет иметь более долгосрочный эффект, инвесторы на рынках будут переоценивать риски. Это отрицательно повлияет на украинскую экономику, особенно в периоды, когда стране нужно будет делать пиковые выплаты по госдолгу. Первый «пик» придётся на май текущего года.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 362

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