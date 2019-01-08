Поляки придумали, как задержать украинских заробитчан

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В Польше подняли минимальную заработную плату для работников из Украины

Польское правительство распорядилось, чтобы уже с января этого года валовая минимальная заработная плата для любых работников не будет меньше 2250 злотых, что составляет 16550 гривен. Это на 7,1 процент больше, нежели в 2018 году. Это означает, что работая на низкоквалифицированной должности человек будет получать «чистыми» от 1634 злотых, что составляет 12 020 гривен, информирует enovosty.com/news.

По информации польского издания, в правительстве соседней европейской страны решили пересмотреть и почасовую ставку. Теперь в Польше минимальная часовая валовая ставка составляет 14,7 злотых,то есть — 100 гривен в час. «На руки» за свой труд человек получит не меньше 74 гривен в час.

Повышение заработной платы в Польше коснулось расчета размера выходного пособия после увольнения. По новым правилам человеку после увольнения должны выплатить не больше 33 750 злотых, что составляет 248,3 тысяч гривен.

Стоит отметить, что в Польше строго наблюдают за тем, чтобы работодатели придерживались правил. За их нарушение им грозит серьезный штраф.

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Отметим, ранее в Польше обеспокоились из-за уменьшения рабочей силы из Украины. В это же время, в украинской правительстве сообщали о том, что для того, чтобы утечка трудовой силы сократилась, в Украине должна быть средняя заработная плата на уровне 15 000 гривен в месяц.