8000 Зеленского и кредитные каникулы. В чем суть новых законов в Украине

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ФЛП получит финансовую помощь и кредитные каникулы

Глава государства Владимир Зеленский подписал законы о налоговых каникулах для физлиц-предпринимателей на период коронавирусного карантина и разовую выплату 8000 гривен. Подписанных документом предусматривается предоставление помощи компаниям для выплат сотрудниками, чтобы не приходилось их увольняя. Сумма будет рассчитываться пропорционально сокращению рабочего времени, но не будет превышать 8000 гривен. , информирует enovosty.com/news.

Также, после подписания закона в стране вводится разовая компенсация для бизнеса для возмещения уплаты единого взноса. Сумма будет равно среднемесячной сумме единого социального взноса по расчетам последних десять месяцев. На компенсацию от государства могут рассчитывать компании, которые пострадали из-за карантинных ограничений и не будет выплачиваться тем компаниям, которые имеют задолженность по ЕСВ.

Кроме того, правительство ввело налоговые стимулы для граждан, малого и среднего бизнеса на время карантинных ограничений. В частности, налоговый долг будет списываться в том случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не выше 3060 грн. Плательщики единого налога первой группы будут освобождены от уплаты налога за декабрь текущего года года и январь-май следующего. До 2022 года откладывается погашение налогового долга ФЛП, который в целом не превышает 6800 грн.

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