Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

07.12.2020 г.
14:40Украинцы будут получать по две пенсии: назван размер дополнительной выплаты
13:21Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол
11:10Украинцы получат новые платежки за отопление и воду. Что изменится?
08:04Работа в Чехии. Украинцев зазывают на работу в Европу
06.12.2020 г.
14:00Эксперты объявили, какие профессии будут востребованы в ближайшие 4 года
05.12.2020 г.
18:08Вокруг блогера, обличающего коррупционную деятельность в "Укрзализныце", началась травля с использованием фейковых фото
17:49Историческое событие: Дания готовится прекратить добычу нефти и газа в Северном море
Все новости экономики

Аналитика

04.12.2020

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
В то время, когда тема брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза, полностью не закрыта из-за отсутствия окончательного договора, на крайнем востоке ...
01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины

Итоги ноября: Прививка от кризиса, три орешка президента и платиновая карта США для Украины
На выборах в Соединенных Штатах Америки победил Джо Байден, мир с надеждой и опаской готовится к массовой вакцинации от коронавируса, а Украина обсуждает ...

Последние новости

07.12.2020 г.
14:40 Украинцы будут получать по две пенсии: назван размер дополнительной выплаты
14:26 Мировой рынок вооружений: Названы лидеры и новички рейтинга
14:20 Китай испытал в полете свой первый беспилотный вертолет AR-500B
14:16 Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву и поцелует сапог Путина, - Роман Цимбалюк
14:00 Украинцам, которые переболели COVID-19, дали рекомендации, что делать после выздоровления
13:49 Зеленский с треском проиграл выборы в родном городе: Ахметов готовится сорвать подсчет голосов!? - Молчанов
13:21 Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол
13:20 Названы самые популярные автомобили среди украинцев в 2020 году
13:00 Армия США заказала БПЛА Shadow последнего поколения на сумму $66 млн
12:55 Ситуация с COVID в Украине изменилась. Коронавирус пошел на спад
12:30 Украинский врач рассказал, всегда ли при COVID-19 повышается температура
12:28 Ведущий Майкл Щур жестко прошелся по Потапу и его скандальному видео
11:29 Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)
11:20 Фальшивая легализация “ДНР” и “ЛНР” на уровне Совбеза ООН дала фальстарт, - "Злой одессит"
11:10 Украинцы получат новые платежки за отопление и воду. Что изменится?
10:41 Чешские ученые изобрели антивирусную бумагу, убивающую COVID
09:36 Аналитики рассказали, как изменится рынок труда за пять лет
09:30 "Нужно отходить от прицепной артиллерии": Генерал рассказал, какая техника нужна военным на Донбассе
08:46 Назван самый опасный автомобиль мира (ВИДЕО)
08:34 Financial Times назвало 12 самых влиятельных женщин 2020
08:16 В США признали уроженцев Курил японцами, в РФ пришли в ярость
08:09 Организм учится сопротивляться COVID-19: Названы два уровня защиты от коронавируса
08:04 Работа в Чехии. Украинцев зазывают на работу в Европу
07:30 Кто должен уходить на самоизоляцию после контакта с COVID-позитивным
07:15 Зимние каникулы в украинских школах: как на них повлияет COVID-19 и локдаун
07:00 На продажу выставили настоящую "капсулу времени", - 27-летний Corvette в состоянии нового (ФОТО)
06.12.2020 г.
23:28 Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны
23:12 "И тут Остапа понесло": в Сети появилось юмористическое видео про очередные победы Зеленского
21:40 За новым кроссовером Mitsubishi Eclipse Cross начала выстраиваться очередь
19:53 Франция запустит демонстрационный образец Future Combat Air System в 2021 году
19:46 Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов - блогер
18:56 «Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу
18:30 Армия США собирается улучшить возможности своего беспилотника Grey Eagle
17:59 В Китае начались испытания беспилотных такси без страхующего водителя
16:00 CMV-22B Osprey ВМС США совершил первый взлет с авианосца
15:30 Определены лучшие автомобили 2020 года
15:00 Слепая 62-летняя женщина связала для украинских военных 2100 пар теплых перчаток (ФОТО)
14:31 Трамп заявил, что демократы доведут страну до социализма
14:25 Российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова не пустили в Украину
14:00 Эксперты объявили, какие профессии будут востребованы в ближайшие 4 года
13:30 Момент падения знаменитого радиотелескопа «Аресибо» попал на видео
12:18 Курьез дня: австралийцы нашли коалу на своей искусственной елке (ФОТО)
12:12 Интерпол предупредил о фальсификациях: Вакцины от коронавируса главная цель организованной преступности
11:30 Стало известно, что закроют в Украине на время локдауна
11:00 Создатель сериала «Черное зеркало» снимет псевдодокументальный фильм про 2020 год
09:30 Врач назвал места, куда нельзя ходить, чтобы не заразиться коронавирусом
09:00 В США представили беспилотник, который сможет запускать спутники в космос
08:30 В США водителя наказали за установку обычных фонариков вместо фар
08:00 Агентство Bloomberg составило список самых выдающихся людей в 2020 году
07:30 Иммунитет к COVID-19 может сохраняться десятилетиями и его обеспечивают не только антитела, - врач-эпидемиолог
07:00 Киев окутал густой туман: в Сети появились мистические кадры (ФОТО)
00:24 ООН: следующий год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы
05.12.2020 г.
23:38 В НАТО ответили на заявление Лукашенко о создании группировки для захвата западных белорусских земель
22:53 В Чехии изобрели бумагу, которая уничтожает коронавирус
22:07 Суд восстановил на службе экс-командира роты харьковского "Беркута"
22:00 Путин заявил, что нефтедобычу ждет "скорое забвение"
21:47 Фабрика елочных украшений в Киевской области выпускала игрушки с надписью «Армия России»
20:05 Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове
19:50 Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного шторма на Черном и Азовском морях
19:30 Медики рассказали, какие внутрибольничные инфекции угрожают COVID-пациентам
Все новости »

Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол

Главная » Последние новости » Новости экономики » Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мясо, рыба и алкоголь прибавляют в цене, потому, скорее всего, в этом году ломящихся столов не будет

Зима только началась, но в Украине уже вовсю идёт заготовка продуктов. Несмотря на пандемию, праздники никто не отменял, как и январские завтраки остатками шубы, оливье и бутербродами с икрой. Вот только, анализируя цены на рынке, можно констатировать, что пировать придётся куда скромнее, чем в прошлые годы, информирует enovosty.com/news.

В частности, за год в цене прибавило мясо. Сейчас средняя цена за килограм говядины — от 150 до 200 гривен, свинины — в пределах 150 гривен. Перед праздниками из-за повышенного спроса ценники прибавят примерно 10%. Кроме того, за год подорожали колбасные изделия, без которых украинцы трудно представляют любой праздничный стол. Овощи и фрукты также подорожали. Главная причина — погодные аномалии, которые наблюдались в этом году. Импортные фрукты, в том числе и главный «гость» новогодних праздников — мандарин, дорожает из-за роста курса доллара. Вместе с тем, эксперты успокаивают: в скором времени может наблюдаться небольшое снижение стоимости цитрусовых, так как предложение этих фруктов на рынках и в магазинах будет только рости.

Неприятные новости поступили и от Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов. Там предупредили о росте цены на красную икру в среднем на 20%. Одна из причин состоит в том, что в России и на Аляске сейчас наблюдается резкое сокрещение вылова лососевых. Кроме того, на цене деликатеса сказывается и курс доллара к гривне. Вместе с тем, икра аквакультурной форели может несколько сбавить в цене, так как из-за пандемии ресторанно-отельный бизнес в Европе закрывался.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 191

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Все статьи





Читайте также

Топ-6 самых надежных б/у кроссоверов
 Стоимость золота начала расти
Отмена корпоративов, ёлок и полный локдаун: Что ждет украинцев на праздники 2021
 Новый год и карантин: Будет ли в Киеве ёлка и массовые гуляния
Кондитеры и пекари резко поднимут цены на свою продукцию. Как это ударит по карману украинцев?
 Новый год-2021: сколько дней будут отдыхать украинцы
Париж хочет отменить рождественские праздники из-за новой вспышки COVID-19
 В Варшаве отменили празднование Нового года: подробности

Армия

Снайперская винтовка «Аскория»
Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Автомат «Малюк»
Вся армия    >>

Персоны

Аверин
Максим
Хорошковский
Валерий
Орлов
Владимир
Дмитро
Сергійович
Буравель
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"І тут Остапа понесло": в Мережі з'явилось гумористичне відео про чергові перемоги Зеленського (8114)

"И тут Остапа понесло": в Сети появилось юмористическое видео про очередные победы Зеленского (6161)

"Нужно отходить от прицепной артиллерии": Генерал рассказал, какая техника нужна военным на Донбассе (4360)

У ботсаду Києва розквітла незвичайна рослина, яка мала "прокинутися" у лютому (ФОТО) (4087)

Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны (3742)

Назван самый опасный автомобиль мира (ВИДЕО) (2023)

CMV-22B Osprey ВМС США совершил первый взлет с авианосца (1613)

Слепая 62-летняя женщина связала для украинских военных 2100 пар теплых перчаток (ФОТО) (1487)

Кто должен уходить на самоизоляцию после контакта с COVID-позитивным (1447)

У США водія покарали за установку звичайних ліхтариків замість фар (1263)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта (14138)

В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО) (10727)

Які авто споживають найменше пального: Огляд ринку (9743)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 