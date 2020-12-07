Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол

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Мясо, рыба и алкоголь прибавляют в цене, потому, скорее всего, в этом году ломящихся столов не будет

Зима только началась, но в Украине уже вовсю идёт заготовка продуктов. Несмотря на пандемию, праздники никто не отменял, как и январские завтраки остатками шубы, оливье и бутербродами с икрой. Вот только, анализируя цены на рынке, можно констатировать, что пировать придётся куда скромнее, чем в прошлые годы, информирует enovosty.com/news.

В частности, за год в цене прибавило мясо. Сейчас средняя цена за килограм говядины — от 150 до 200 гривен, свинины — в пределах 150 гривен. Перед праздниками из-за повышенного спроса ценники прибавят примерно 10%. Кроме того, за год подорожали колбасные изделия, без которых украинцы трудно представляют любой праздничный стол. Овощи и фрукты также подорожали. Главная причина — погодные аномалии, которые наблюдались в этом году. Импортные фрукты, в том числе и главный «гость» новогодних праздников — мандарин, дорожает из-за роста курса доллара. Вместе с тем, эксперты успокаивают: в скором времени может наблюдаться небольшое снижение стоимости цитрусовых, так как предложение этих фруктов на рынках и в магазинах будет только рости.

Неприятные новости поступили и от Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов. Там предупредили о росте цены на красную икру в среднем на 20%. Одна из причин состоит в том, что в России и на Аляске сейчас наблюдается резкое сокрещение вылова лососевых. Кроме того, на цене деликатеса сказывается и курс доллара к гривне. Вместе с тем, икра аквакультурной форели может несколько сбавить в цене, так как из-за пандемии ресторанно-отельный бизнес в Европе закрывался.