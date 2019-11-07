Новая таможня: Нефьодов поделился большими планами на будущее

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Впереди очень много работы, но всё начинается с первого шага

Об этом на странице в facebook написал глава украинской таможни Максим Нефьодов. Он сообщил о том, что вчера, 6 ноября, был представлен проект стратегии развития инфраструктуры @новая таможня, который был создан совместно с Юрием Голикико, информирует enovosty.com/news.

«Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно — создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены. Итак:

— в следующем году начинаем 16 объектов, из них 3 международных средства

— 12 хотим закончить в 2020, потратив 488 млн.грн., Которые заложены в проект бюджета

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— еще 2 в 2021, еще 2 и 2022

— в будущем когда-то еще надо купить 3 стационарных сканеры и отремонтировать 11 мобильных

— и 2020 планируем оснастить 16 пунктов пропуска весовыми комплексами

— в будущем по 12 пунктам надо создать интегрированные системы видеонаблюдения (но это дорого)

— наконец, на будущее начинаем проекты землеотводов и проектно-сметную документацию по 19 дополнительным проектам», — расписал детальные шаги Максим Нефьодов.

Отметим, ранее Максим Нефьодов запросил 878 млн гривен для развития таможенной инфраструктуры.