Польша крупно оштрафовала «Газпром» и другие компании из-за «Северного потока-2»

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Крупный штраф должны выплатить российский "Газпром" и ещё пять компаний

Российский газовый гигант «Газпром» должен выплатить штраф в размере 7,5 миллиардов долларов. Кроме того, в «черном» штрафном списке оказались швейцарская компания Engie Energy, Uniper и Wintershall (Германия), OMV (Голландия) и Shell (Голландия и Британия). Эти пять европейский компании из-за участии в строительстве газопровода «Северный поток-2» в сумме должны выплатить штраф в размере 234 миллионов злотых, что равно 60 миллионам долларов, информирует enovosty.com/news.

Самый большой штраф власти Польши наложили на российскую компанию «Газпром». Он составляет 29 миллиардов злотых, что равно сумме в более чем 7,5 миллиардов долларов.

По информации польского Управления по защите конкуренции и потребителей (UОKiК), такие штрафы были наложены за отсутствие сотрудничества в рамках антимонопольного расследования строительства российского газопровода «Северный поток–2». Это расследование вели на протяжении пяти лет.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что США намерены «додавить» санкциями российский проект, обещая, что он так и не будет до конца реализован. А вот у Германии к этом вопросу особое отношение, там пока что не могут окончательно определиться, защищать ли проект любой ценой, или же поддержать своих стратегических партнеров в ЕС и США.

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