Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%

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В Кабмине сообщили, что решающим фактором обеспечения экономического роста на 40% является повышение уровня экономической свободы

Премьер-министр Алексей Гончарук, презентуя Программу деятельности правительства, сообщил, что обеспечения экономического роста на 40% важным фактором является повышение уровня экономической свободы, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что для достижения роста ВВП на 40% экономика Украины в следующем году должна вырасти на 5%, а каждом последующем году – на 7%. Украина уже достигала таких результатов ранее и поэтому это абсолютно реальные показатели.

Для достижения заявленных результатов, по мнению премьер-министра, необходимо обеспечить повышение уровня экономической свободы, так как именно свободный человек является наиболее продуктивным. И чем больше препятствий, тем более скован человек и тем труднее себя реализовать.

Напомним, ранее сообщалось, что основной задачей Кабмина является рост ВВП Украины как минимум на 40% в ближайшие пять лет